На Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів [ Редактировать ]
До подій на східному фронті. Ніч та ранок на передовій видалися украй тяжкими. Від початку доби поранено двох українських бійців. Після опівночі окупанти здійснили дев'ять обстрілів. На Луганщині під ворожим вогнем 120х мінометів опинилися оборонці Кримського, Південного і Новотошківського.
На Донецькому напрямку російські найманці тричі атакували захисників Богданівки. За минулу добу 15 ворожих атак. Неподалік Новотошківського окупанти застосували артилерію. Більше сотні мін бойовики випустили на позиції ЗСУ біля Новозванівки, Оріхового та Хутора Вільний.
Вогнем у відповідь армійці ліквідували двох ворогів. У штабі оприлюднили відео удару по вогневій точці противника. Також українські солдати знищили бойову машину, що підвозила найманцям боєприпаси.
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