В Швеции посреди поля открыли ресторан на одного посетителя. Один стол, один стул и никакого контакта с официантом. Выглядит экстремально, но зато полностью соответствует нынешним коронавирусным реалиям, пишет vokrugsveta.ua.

Оригинальный способ порадовать гурманов, при этом соблюдая самые строгие правила социального дистанцирования, придумала одна шведская пара.

Ресторан Bord för En ("Стол для одного") расположен посреди поляны недалеко от городка Рансетер в Швеции. Меню предлагает "трапезу из трех блюд в сопровождении внутреннего монолога".

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"Идея родилась, когда пожилые родители Линды Карлссон решили навестить Линду и ее мужа Расмуса Перссона. Опасаясь за здоровье родственников, которые входят в группу риска по возрасту, пара решила накрыть два столика к обеду на поляне, подальше друг от друга. Устроили нечто вроде пикника, но в цивилизованных условиях", - говорится в сообщении.

Перссон - бывший профессиональный шеф-повар, поэтому супруги подумали, что их идея может привлечь и других людей. Особенно если ввести фактор новизны, убрав вообще все, кроме столика и одного стула. И они оказались правы.

Отмечается, что ресторан будет работать с 10 мая по 31 августа, и единственное место в нем уже забронировано желающими на много дней вперед.

Гостям будет предложено меню из трех блюд, в том числе картофельные оладьи в шведском стиле со сметаной; крокеты из сладкой кукурузы с морковно-имбирным пюре; а на десерт - пропитанная джином черника с ледяной пахтой. К каждому блюду предложат безалкогольный местный напиток.

Чтобы персонал (то есть в данном случае хозяева ресторана) оставался на безопасном расстоянии, блюда будут отправлять к столику в корзинке на веревочке.

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