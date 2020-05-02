В столице гроза повлекла за собой массы в виде снега и града.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации, порывы буревого ветра достигают 20 м/с и уже объявлен первый уровень опасности.

Отмечается, что мэрия напоминает, что жители столицы должны во время грозы оставаться дома и закрыть окна во избежание попадания града.

Кроме того, если ненастье застало на улице, следует держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

Ранее мы писали о том, что Киев накрыла масштабная пылевая буря. В столице наблюдалось значительное ухудшение видимости.