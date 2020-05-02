В Киеве выпали "нехарактерные" майские осадки [ Редактировать ]
В столице гроза повлекла за собой массы в виде снега и града.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации, порывы буревого ветра достигают 20 м/с и уже объявлен первый уровень опасности.
Отмечается, что мэрия напоминает, что жители столицы должны во время грозы оставаться дома и закрыть окна во избежание попадания града.
Кроме того, если ненастье застало на улице, следует держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.
Ранее мы писали о том, что Киев накрыла масштабная пылевая буря. В столице наблюдалось значительное ухудшение видимости.
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