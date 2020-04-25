В США полицейские обнаружили мертвым в своем доме в городе Дейтона-Бич известного американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко. Ему было 52 года, пишет TMZ.

Отмечается, что смерть звезды ленты "Дневники Чернобыля" не связана ни с коронавирусом, ни с насилием.

По словам брата актера, Дмитрий несколько дней не выходил на связь, поэтому напуганные родственники позвонили в полицию с просьбой проверить, все ли в порядке. Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили актера мертвым.

По предварительным данным, он умер ранним утром во вторник, 21 апреля. Причины смерти выясняются. При этом брат умершего уверяет, что со здоровьем у Дмитрия было все хорошо.

Дмитрий Дьяченко родился в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями. С восьми лет занимался игрой на классической гитаре, став лауреатом многих конкурсов и автором четырех альбомов. Снимался в кино с 1997 года.

Украинскому зрителю актер известен прежде всего по роли Юрия в фильме ужасов американского режиссера Брэдли Паркера "Запретная зона" о Чернобыльской зоне отчуждения. Также он снимался в таких фильмах, как "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Сыны анархии" и другие.

Ранее сообщалось, что актер фильма "Девятые врата" умер от коронавируса.