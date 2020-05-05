У світі від коронавірусу одужали один мільйон двісті тисяч людей. Загальна ж кількість інфікованих нині становить три мільйони шістсот тисяч. Померли - трохи більше ніж 250 тисяч. ООН підрахувала фінансові збитки світу через пандемію. Це майже три з половиною трильйони доларів. Тож, економічний чинник стає чи не головною підставою замислитися про послаблення карантину. Як це роблять у різних країнах - розкажемо далі.

Три етапи виходу з карантину - так уряд Португалії вирішив поступово послаблювати обмежувальні заходи, пов'язані з епідемією коронавірусу. Напередодні в країні запрацювали невеличкі магазини, перукарні, книгарні й автомобільні салони. Загалом під час першого етапу відновлять роботу комерційні заклади площею до двохсот квадратних метрів. Обов'язкова вимога для всіх - носити маски, а працівники крамниць для своїх покупців повинні забезпечити дотримання дистанції й інші санітарні норми. Перукарні ж працюватимуть лише за попередньою домовленістю з клієнтом. Другий етап виходу з карантину в Португалії запланований на 18 травня - тоді відчинять кафе та ресторани.

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Скасовуватимуть карантин і в Румунії. 14 травня в країні завершиться режим надзвичайного стану, а вже з наступного дня відчинять перукарні, музеї та стоматології. Поновляться й спортивні тренування, втім поки що - лише для професійних спортсменів. Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив - люди зможуть в'їжджати до міст і сіл, у яких вони проживають, без письмового пояснення. Водночас румунський президент зазначив - рух між містами, як і раніше, поки що буде обмеженим. Наступний етап пом'якшення карантину розпочнеться на початку червня.

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А от у Туреччині обмеження щодо пересування послаблюють уже з одинадцятого травня. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Люди зможуть вільно прогулюватися вулицями. А громадянам, старшим за 65, дозволять проводити надворі не більше ніж чотири години на добу. Проте діти поки що мають лишатися вдома. Також в країні запрацюють торгові центри та перукарні.

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У Фінляндії послаблювати карантин вирішили від першого червня. Дозволять проводити заходи за участі до пів сотні людей. Запрацюють бібліотеки, музеї, а також ресторани та кафе. Втім, навчання в початковій і молодшій школах розпочнеться раніше - з 14 травня. Старшокласники та студенти й надалі навчатимуться дистанційно.

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Послабили карантин і в Ізраїлі. За словами прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу, тепер люди зможуть вільно пересуватися та відвідувати своїх родичів. Однак досі діятиме заборона на обійми та поцілунки. Також цього тижня роботу відновлять торгові центри та вуличні ринки. А вже в середині червня влада Ізраїлю планує скасувати всі заборони на масові зібрання.

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Після часткового скасування карантинних обмежень - понад три мільйони тунісців повернулися до роботи в різних секторах економіки. В країні теж розробили план виходу з карантину, який складається з трьох етапів. Напередодні ж стартував перший. Міністр охорони здоров'я Тунісу заявив - такі послаблення пов'язані зі сповільненням темпів поширення коронавірусу. Наступні два етапи заплановані на 24 травня та 14 червня.