Астронавты NASA рассказали о планах заселения Луны [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA обнародовало планы по освоению Луны после отправки на земной спутник американских астронавтов. Луна станет плацдармом для подготовки экспедиций на Марс.
Об этом сообщается в отчете NASA.
Американские ученые запланировали высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
"На Луне планируется возведение постоянной базы, где смогут жить четыре астронавта. У них будет пассажирский ровер Lunar Terrain Vehicle, который сможет перевозить специалистов на небольшие расстояния", - говорится в сообщении.
Астронавты должны будут найти методы получения из местных ресурсов воды, кислорода и топлива. Также на Луне будут испытывать современнейшую робототехнику.
Отмечается, что эта лунная база должна стать плацдармом для подготовки высадки на Марс.
Ранее мы писали о том, что в космосе нашли планету, на которой идут металлические дожди.
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