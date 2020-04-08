Космическое агентство NASA обнародовало планы по освоению Луны после отправки на земной спутник американских астронавтов. Луна станет плацдармом для подготовки экспедиций на Марс.

Об этом сообщается в отчете NASA.

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Американские ученые запланировали высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

"На Луне планируется возведение постоянной базы, где смогут жить четыре астронавта. У них будет пассажирский ровер Lunar Terrain Vehicle, который сможет перевозить специалистов на небольшие расстояния", - говорится в сообщении.

Астронавты должны будут найти методы получения из местных ресурсов воды, кислорода и топлива. Также на Луне будут испытывать современнейшую робототехнику.

Отмечается, что эта лунная база должна стать плацдармом для подготовки высадки на Марс.

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