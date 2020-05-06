Шести футбольным клубам дали разрешение возобновить групповые тренировки с 6 мая. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение приняла медицинская комиссия Польского футбольного союза (PZPN).

К командным занятиям могут приступить футболисты:

"Шленска",

"Пяста",

"Ракува",

"Гурника",

"Заглембе"

"Погони".

Отмечается, что тестирование на коронавирус в других клубах продолжается, поэтому до решения комиссии игроки этих команд должны тренироваться индивидуально.

Приостановленный на 25 туре из-за коронавируса чемпионат Польши должен возобновиться в конце мая.

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В футбольном чемпионате Польши выступают украинцы Владимир Костевич и Богдан Бутко ("Лех"), Алексей Дитятьев ("Краковия"), Руслан Бабенко ("Ракув").

Игрок национальной команды Украины Бутко играет за "Лех" на правах аренды из донецкого "Шахтера". Сейчас он находится на карантине после возвращения в Польшу.

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