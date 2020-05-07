Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что до 22 мая резких изменений по работе общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

Однако, Криклий говорит, что точной даты открытия метро в Украине нет.

Если мы говорим о более широкий круг, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.