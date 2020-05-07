В четверг, 7 мая, на внеочередном заседании, которое начнется в 14:00, Верховная Рада рассмотрит два вопроса: о государственном страховании для медработников, заразившихся коронавирусом COVID-19, и о привлечении интернов и врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с пандемией. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Первым в повестке дня стоит законопроект №3380 авторства нардепа Ольги Стефанишиной. Документ предусматривает возможность привлекать интернов и врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Кроме того, предлагается увеличить пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам, находящимся на самоизоляции, до 100 процентов средней заработной платы, независимо от страхового стажа.

Вторым документом, который рассмотрят парламентарии, является законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" №3376. Документ предусматривает определение размера обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

На рассмотрение народных депутатов будет представлено три альтернативных законопроекта, авторства народных Петра Порошенко, Давида Арахамии и Александра Качуры. Все они предусматривают выплаты компенсации медикам, которые заразились коронавирусом.

По последним официальным данным, в Украине от коронавируса лечатся 2 193 медработника, 563 медика уже выздоровели. COVID-19 стал причиной смерти 19 украинских медработников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных госадминистраций погасить задолженность перед медиками. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА минимум будут лишены зарплаты, а возможно, и своих должностей.