Ексцентричний Ілон Маск вирішив: власність обтяжує. Після цього з'явилися оголошення про продаж двох маєтків у Каліфорнії ціною 40 мільйонів доларів. Чи справді Маск збуває будинки чи це витівки хакерів - пояснити не можуть навіть американські рієлтори.

Взагалі, харизматичному бізнесмену - не звикати дивувати світ. Більше розкаже Ольга Жидецька.

Ще кілька днів тому прихильники Ілона Маска раділи поповненню в сім'ї свого кумира. Пасія бізнесмена - канадська співачка Граймс - народила сина. Аж ось новий привід прикипіти увагою до особистого життя мільярдера-новатора. Він вирішив продати свої маєтки. Бо каже, власність обтяжує.

Я продаю майже все своє майно. Не матиму жодного будинку.

Такі заяви притаманні норовливому бізнесменові. Адже, судячи з його заяв і розмаху задумів, він радше зараховує себе не так до жителів Землі, як Всесвіту. Саме підкорення космосу та польоти на Марс уже до 2025 року - серед найближчих цілей одного з найуспішніших проєктів Маска - компанії "Спейс Ікс". Цей стартап винахідник заснував 2002. І відтоді він виріс до світового гіганта, що здатний кинути виклик багатьом космічним державам.

А 2018 Ілон Маск просто підірвав Інтернет, запустивши пряму трансляцію виведення на позаземну орбіту автомобіля, виробництва іншого свого надуспішного бізнеспроєкту - компанії "Тесла".

Багато хто докоряв Маску за цю витівку, мовляв, - несерйозно. Однак підприємець відповів, що і у великих справах має залишатися місце для дотепів.

Так звісно, це і дурниця, і жарт. Але вони важливі. І якщо ми подивимося на це як на випробування нових технологій для ракети, це вже не так нудно. Ну і я уявляв собі, як це захопить людей по всьому світу

Компанія "Тесла" - ще один взірець успішності та затребуваності інноваційних розробок. Від 2003 підприємство випускає новітні електромобілі. І в усьому світі вони вже стали синонімом надійності, ергономічності, елегантності та розкоші. Вартість автівок стартує від шістдесяти тисяч доларів. Замовлення на них розписані на місяці вперед, і компанія росте, завойовуючи нові континенти. Зокрема, вже укладено угоду про спорудження заводу "Тесла" на околиці Берліна.

Та й на китайських підприємствах справи досі йшли нівроку. Чим не привід станцювати на презентації новенької моделі.

Окрім автомобілів "Тесла" непогано заробляє на виробництві сонячних батарей для житлових будинків. Прокладає надшвидкісний тунель гіперлуп біля Лос-Анджелеса.

А також втілює в життя проєкт "Старлінк" - розгортає глобальну мережу інтернет-покриття, що в перспективі охопить усю планету. На орбіту вже виведено кількасот супутників. У планах - найближчим часом довести їх число до 12 тисяч. Загальна капіталізація компаній "Тесла" і "Спейсикс", частка в яких належить Маску, на сьогодні становить близько шістдесяти п'яти мільярдів доларів.