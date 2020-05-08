На Закарпатье коронавирус "атаковал" интернат [ Редактировать ]
В Закарпатской области, в одном из учебных заведений города Перечин, выявили 26 больных коронавирусом. Об этом сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.
В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных коронавирусом, 5 человек из села Заречево и 21 – из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили в результате тестов, проведенных накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там выявлен коронавирус у работников и членов их семей.
Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате. Всего по этому учебному заведению COVID-19 подтвердили у 10 человек.
По словам председателя Перечинской ОТГ, большинство из этих больных имеет легкое течение заболевание. Пять человек находится в медучреждениях в Ужгороде.
Ранее мы писали о том, что коронавирус может передаваться и через неочищенный воздух в помещениях даже через долгое время после инфицированного человека.
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