В Берлине в честь 75-летию освобождения Европы от национал-социализма состоялась необычная акция. На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на семи языках. Об этом сообщали организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на семи языках, в частности, на украинском, польском, белорусском, русском, английском, французском и немецком.

Именно вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма

Напомним, 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.

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Напомним, в Украине в честь Дня Победы состоялись автопробеги. Где участвовали украинские политики.