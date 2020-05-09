На Бранденбургских воротах появилось слово "дякую" [ Редактировать ]
В Берлине в честь 75-летию освобождения Европы от национал-социализма состоялась необычная акция. На Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на семи языках. Об этом сообщали организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.
8 мая, на Бранденбургских воротах высветили слово "спасибо" на семи языках, в частности, на украинском, польском, белорусском, русском, английском, французском и немецком.
Именно вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма
Напомним, 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы.
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Напомним, в Украине в честь Дня Победы состоялись автопробеги. Где участвовали украинские политики.
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