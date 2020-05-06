В среду, 6 мая, стало известно, что правительство Германии договорилось с представителями региональных властей разрешить открыться любым магазинам, которые были закрыты в результате карантинных мер, вне зависимости от их площади. Об этом сообщает Spiegel Online.

Также стороны договорились продолжить ограничения на социальные контакты до 5 июня, но со смягчениями. Так, в дальнейшем встречаться можно будет членам двух домохозяйств - например, две семьи смогут поесть вместе.

"Учитывая малое число заражений, пребывание в общественном пространстве допускается не только наедине с родственниками из своего домохозяйства или иным человеком, но и с людьми с другой домохозяйства", - говорится в решении.

Также представители федеральных земель договорились об открытии всех магазинов. Так, ограничение на открытие магазинов до 800 кв.м. отменено. Однако магазины обязаны соблюдать гигиенические меры и не допускать возникновения очередей.

Ранее мы писали, что Латвия, Литва и Эстония открывают внутренние границы.