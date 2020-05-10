В Беларуси, по состоянию на 10 мая зафиксировали + 921 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся приблизилось уже к 23 тысячам, 5 больных скончались только за последние сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Всего в Беларуси за сутки зарегистрировали 22973 человека с положительным тестом на Covid-19. Также - 6406 пациентов выздоровели.

Напомним, Беларусь стала единственной страной на постсовецком пространстве, которая проводила военный парад в честь Дня Победы.

Ранее мы писали, о заявлениях Лукашенко касаемо коронавируса. Президент Беларуси "успокоил" граждан и заверил, что бояться нужно не коронавируса. Александр Лукашенко продолжает и дальше удивлять советами, как не заболеть коронавирусом и что для этого нужно делать.