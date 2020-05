В воскресенье, 10 мая, в возрасте 66 лет умерла американская певица Бетти Райт. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом пишет CNN.

Племянница Бетти Райт сообщила, что певица ушла из жизни утром 10 мая в собственном доме в Майами. Она также подчеркнула, что ее смерть была внезапной, и теперь девушка будет чувствовать вину за то, что так и не посетила тетю накануне.

"Моя тетя была легендой... Она помогла мне получить первый оплачиваемый опыт в музыке. Я не успела увидеть ее на прошлой неделе, и это будет преследовать меня", - написала она.

Бетти Райт начала петь с раннего детства, а свой дебютный сольный альбом My First Time Around выпустила в возрасте 15 лет. В 1974 году звезда получила Грэмми за песню Where Is The Love. Она создала собственный лейбл в 1985 году после спада в карьере. За три года Бетти Райт вернула расположение публики и записала золотой альбом Mother Wit.

