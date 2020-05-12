Київ паралізувало дорожніми заторами [ Редактировать ]
У перший робочий день після послаблення карантинних заходів столицю паралізували затори. Зранку кілометрові черги автівок - вишикувалися майже у всіх районах міста. Заблокований був центр, а також усі мости Києва.
Ну а ті, кому пощастило викликати таксі, були здивовані вартістю поїздок - столичні служби удвічі підвищили ціну за проїзд. Та навіть попри це, замовити машину було вкрай складно.
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