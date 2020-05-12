Доплаты медикам: Зеленский дал поручения [ Редактировать ]
Во вторник, 12 мая, на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос относительно выплаты надбавок медикам за март.
Так, глава государства поручил главе Минздрава Максиму Степанову обсудить с главами всех ОГА доплаты медикам и решить проблемные вопросы в ближайшие дни.
Отмечается, что для этого экстренная медицинская помощь, опорные больницы, стационарные учреждения, помогающие бороться с COVID-19 и мобильные бригады, выезжающие к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.
"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - подчеркнул Зеленский.
Глава Кабмина отметил, что вопрос с надбавками медикам должен быть исправлен.
Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса.
Ранее мы писали о том, что надбавки получили медики только в одной области.
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