Українські перевізники виїхали на страйк. Вимагали від влади дозволу на відновлення пасажирських перевезень. Акції відбулись у різних регіонах країни, а також в урядовому кварталі столиці. Пікетувальники перекрили центр автобусами. Що на це відповість влада - Олександр Васильченко розкаже.

Середмістя Києва знову зупинилося. Рух в урядовому кварталі перекрили більше сотні автобусів. Перевізники кажуть через карантинні обмеження зазнають збитків. Тож вимагають якнайшвидшого відновлення внутрішніх та міжнародних автобусних пасажирських перевезень.

Десятки тисяч гривень ми тіряємо кожень місяць. Десятки тисяч гривень. Це навіть не 2 десятки. Під сто тисяч гривень кожен місяць ми втрачаємо.

А це Миколаїв. Тут перед автовокзалом зібралися найбільші перевізники міста. Кажуть, у результаті карантину тільки в Миколаївській області без роботи залишилися більше 2500 людей.

Анатолій Кравчук, водій:

У каждого семьи, у каждого дом, надо за что-то есть. Некоторые водители на съемных квартирах""кредитные карты спасают, но это не надолго. Два месяца прошло. Сколько нам еще дать?

Та поки що легальні перевізники рахують збитка, інші заробляють гроші.

Валерій Буркун, керівник фірми-перевізника:

Сегодня в Киев можно уехать за 1-2 тысячи грн. Но кто позволяет - "БлаБлаКар" и нелегальные перевозчики заполнили ту нишу, которая освободилась в связи с уходом легальных перевозчиков с рынка услуг.

На акцію протесту у центр Львова з'їхалися місцеві туристичні автобуси. Водії виступили проти нелегальних поїздок мікроавтобусів через українсько-польський кордон. запевняють, готові працювати дотримуючись усіх санітарних вимог.

Мирослава, керівник транспортної компанії:

Масковий режим, рукавички, антисептики в автобусах, температурний скринінг,ми готові йти на ці усі вимоги, загальні вимоги які визначає МОЗ.

Та найбільше від простою громадського транспорту потерпає столиця. З початком послаблення карантину багато містян вийшли на роботу і місто просто зупинилось.

Віталій Кличко, київський міський голова:

Я звертаюсь до уряду - після 22 травня, а точніше - з 25 травня, дозволити відновити роботу метро в столиці. Метро має відкритися для роботи в звичному режимі.

В свою чергу прем'єр-міністр закликав ще потерпіти. Транспорт запустять, але це буде під час третьої черги послаблення карантину.