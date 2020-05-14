Працівників італійських аеропортів оснастять шоломами проти коронавірусу [ Редактировать ]
В Італії працівників летовищ оснастять смартшоломами проти коронавірусу. Пристрої здатні сканувати температуру пасажирів у радіусі семи метрів навіть під час руху. Усі дані виводитимуться на внутрішній екран.
Першими технологічну новинку випробують у найбільшому аеропорту країни - імені Леонардо да Вінчі. Очікується, що пристрій значно полегшить роботу співробітникам служби безпеки та знизить ризик інфікування серед персоналу.
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