В Італії працівників летовищ оснастять смартшоломами проти коронавірусу. Пристрої здатні сканувати температуру пасажирів у радіусі семи метрів навіть під час руху. Усі дані виводитимуться на внутрішній екран.

Першими технологічну новинку випробують у найбільшому аеропорту країни - імені Леонардо да Вінчі. Очікується, що пристрій значно полегшить роботу співробітникам служби безпеки та знизить ризик інфікування серед персоналу.