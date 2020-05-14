Во Львове коронавирусом заболели 100 медиков [ Редактировать ]
Во Львове от начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.
По его словам, большинство заболевших медиков являются работниками больницы скорой помощи.
"По состоянию на сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - написал Садовой.
По данным системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины, во Львовской области выявлено 904 случая заражения коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего зарегистрировано 456 летальных случаев
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