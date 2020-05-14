На Закарпатті обвалився кінотеатр: є жертви [ Редактировать ]
Будівля колишнього кінотеатру обвалилась у середмісті Виноградова, що на Закарпатті. Це сталося сьогодні пообіді, під час демонтажних робіт.
На об'єкті працювали десятеро робітників. Після того, як стіни впали, вісьмох із них знайшли за межами будівлі. Ще одного чоловіка з численними травмами з-під завалів витягли рятувальники - у стані середньої тяжкості, його доправили до лікарні. Ще одна людина загинула під руїнами.
На місці події працюють надзвичайники.
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