В Херсонской области подтвердили еще два случая COVID-19, среди них 8-летний ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.

По его словам, подтвердили коронавирус у 58-летней женщины, которая контактировала с ранее установленной больным COVID-19 и у 8-летнего ребенка, который находится на самоизоляции под ежедневным наблюдением медиков.

"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведено 260 ПЦР-исследований на выявление коронавирус, из них 2 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19: женщина, 58 лет с г.Херсон (Днепровского р-на), которая контактировала с ранее установленной больным COVID-19. Сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Ее состояние средней тяжести, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается, ребенок, 8 лет, из с.Любимовка Каховского р-на. Состояние удовлетворительное, находится на самоизоляции под ежедневным медико-санитарным надзором", - информирует глава Херсонской ОГА.

Также он добавил, что 5 человек выздоровели.

"В то же время имеем 5 новых исцелений - это жители г. Каховка! Поэтому сейчас в области 167 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Гусев.

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.