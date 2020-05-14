В Херсонской области подтвердили еще два случая COVID-19 [ Редактировать ]
В Херсонской области подтвердили еще два случая COVID-19, среди них 8-летний ребенок. Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Юрия Гусева в Facebook.
По его словам, подтвердили коронавирус у 58-летней женщины, которая контактировала с ранее установленной больным COVID-19 и у 8-летнего ребенка, который находится на самоизоляции под ежедневным наблюдением медиков.
"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведено 260 ПЦР-исследований на выявление коронавирус, из них 2 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19: женщина, 58 лет с г.Херсон (Днепровского р-на), которая контактировала с ранее установленной больным COVID-19. Сейчас находится на лечении в областной инфекционной больнице. Ее состояние средней тяжести, в подключении к аппарату ИВЛ не нуждается, ребенок, 8 лет, из с.Любимовка Каховского р-на. Состояние удовлетворительное, находится на самоизоляции под ежедневным медико-санитарным надзором", - информирует глава Херсонской ОГА.
Также он добавил, что 5 человек выздоровели.
"В то же время имеем 5 новых исцелений - это жители г. Каховка! Поэтому сейчас в области 167 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Гусев.
Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.
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