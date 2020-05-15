Трамп сообщил, что двое его друзей умерли от коронавируса [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп признался, что потерял двух близких друзей из-за коронавируса. Об этом сообщает CNN.
"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", - заявил глава Белого дома. По его словам, через пару дней после того, как его друзья заболели, он позвонил, чтобы узнать об их самочувствии. Ему ответили, что они впали в кому. По словам американского президента, здоровье его друзей "было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".
Напомним, что Дональд Трамп рассчитывает, что вакцина от COVID-19 будет готова к распространению уже до конца года. Тем временем число жертв коронавируса уже превысило 300 тысяч человек по всему миру.
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