Безвизу Украины с ЕС пандемия не угрожает - Еврокомиссия [ Редактировать ]
Стало известно, что ЕС не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".
Матернова отметила, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины с каких-то других причин.
"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?, - сказала Матернова.
Ранее мы писали, что Украина и ЕС договорились ускорить заключение "промышленного безвиза".
по теме
Украина и ЕС договорились ускорить заключение "промышленного безвиза"
Кулеба и Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе
МВФ и Украина: Саакашвили высказал позицию
Политик разъяснил свое отношений к вопросу отношений МВФ и Украины
Во Львовской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса
Как сообщается, сейчас в области лабораторно подтверждено 942 случая коронавируса
В Украине от коронавируса скончались еще 20 человек
За 14 мая зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от коронавируса за неделю
Украина в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции
Украина подчеркнула готовность работать в формате 24/7