Почему в Киеве не будут открывать ТРЦ - КГГА [ Редактировать ]
Стало известно, что открытие торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве во время карантина пока не актуально. Причиной является то, что в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Анатолий Мондриевский в эфире одного из украинских телеканалов.
Вместе с тем, Мондриевский сказал, что ТРЦ откроют, но со временем.
"Они (ТРЦ, - ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - заявил он.
Ранее мы писали о том, что в Украине запускают массовое тестирование на антитела к COVID-19.
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