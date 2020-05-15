Стало известно, что открытие торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве во время карантина пока не актуально. Причиной является то, что в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Анатолий Мондриевский в эфире одного из украинских телеканалов.

Вместе с тем, Мондриевский сказал, что ТРЦ откроют, но со временем.

"Они (ТРЦ, - ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - заявил он.

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