Оплески лікарям: у Запоріжжі влаштували флешмоб на підтримку медиків [ Редактировать ]
Більше 3,5 тисяч медиків в Україні вже захворіли на COVID-19. Попри затримки з виплатами зарплат та надбавок, нестачу, а іноді і відсутність важливих предметів індивідуального захисту, попри шалений графік роботи та важкі умови, медики залишаються на передовій у боротьбі з вірусом.
Аби хоч трохи підтримати та подякувати лікарям, у Запоріжжі влаштували флеш-моб - 5 хвилин оплесків медикам. Чи знайшла акція підтримку серед містян, та чи вразила самих медиків?
Люди на балконах та у відкритих вікнах своїх квартир. Рівно об одинадцятій сотні запоріжців приєднались до акції - оплески подяки. Ще десятки - вийшли на вулиці.
Світлана Живоглядова, жителька Запоріжжя:
Мы решили те, у кого квартиры балконы и окна выходят во двор, мы решили выйти на проспект, но на безопасном расстоянии стать друг от друга.
Усі ці оплески тим, хто на передовій боротьби з пандемією, - кажуть учасники флеш-мобу.
Лариса Пиденко, жителька Запоріжжя:
У нас в доме есть жильцы, которые работают в медицине. Мы их тоже пригласили. Мы их очень ценим, уважаем, очень достойные люди. И мы как бы выражаем им свою поддержку. Они круглосуточно, вот сегодня они на работе.
Працює сьогодні й Михайло Лісунов - фельдшер підстанції швидкої медичної допомоги. Молодого фахівця, випускника медуніверситету, саме готують до чергового виклику. Пацієнт - з підозрою на COVID-19.
Очень тяжело в этом костюме находится. Он не пропускает кислород. И наши костюмы тоже очень плотные.
Михайло вже не перший раз виїжджає до інфікованих коронавірусом.
Михайло Лісунов, фельдшер підстанції швидкої допомоги Хортицького району Запоріжжя:
Багато хто працює за покликом і людина бажає отримати як, якесь моральне задоволення від роботи. Відчуття що ця робота потрібна. Що населення це теж відчуває розуміє. Ну і звісно, куди ж без цього - матеріальна винагорода теж.
За свою роботу, працюючи на півставки, молодий фельдшер минулого місяця отримав - півтори тисячі гривень. Чи заплатять цього місяця - не впевнений. Борги по зарплаті медикам швидкої допомоги тільки в Запорізькій області більше 6 мільйонів гривень.
Анатолій Сидоренко, перший заступник Вільної профспілки медичних працівників України:
Что такое внутренние резервы? Это значит, нужно заморозить ремонт машин скорой помощи. Это значит, уменьшить количество закупки дизтоплива. А вывод какой? Значит, будет количество машин, обслуживающих бригад, гораздо меньше. Тогда мы эти деньги потратим на нашу заработную плату.
За сьогоднішню акцію медики - щиро вдячні.
Ганна Чернова, організаторка акції:
На жаль, фінансово ми не можемо їм допомогти. Це відповідальність держави, пам'ятати про них. Виконувати свої обіцянки. А наші обов'язки, як громадян, бути вдячними і давати моральну підтримку.
Аплодисменти на адресу медиків сьогодні лунали впродовж п'яти хвилин. Та учасники акції готові оплесками дякувати лікарям щодня.
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