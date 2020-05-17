С коронавирусной инфекцией за границей борется 141 украинский гражданин.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По информации, наибольшее количество украинцев лечатся в Италии (121 человек), еще трое людей находятся на лечении в Беларуси, Австрии и России.

Отмечается, граждане Украины с подтвержденным COVID-19 наблюдаются в Чехии, Уругвае, США, Германии, Мальте и Швеции.

Известно, что болезнь удалось победить 73 украинцам.

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