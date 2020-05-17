В МИД Украины спрогнозировали, когда украинцы смогут услышать приговоры. Процесс в Нидерландах по делу об авиакатастрофе рейса МН-17 на Донбассе будет продолжаться несколько лет. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил "Радіо Свобода" в интервью.

Мы прекрасно понимаем, что временные рамки этого процесса могут иметь несколько лет. Мы убеждены, что этот список не будет ограничен и что в дальнейшем мы можем рассчитывать на то, что перед правосудием предстанет в том числе и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Приговоров следует ждать минимум несколько лет

Также он отметил, что скорость процесса особенно не должна навредить качеству, а также Енин отметил, что ставка делается на факторе неотвратимости.

Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам необходимо качество. Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе за сбивание малайзийского Boeing

Напомним, в мае 2018 года, Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

Ранее мы сообщали, что 23 апреля, окружной суд Гааги (Нидерланды) принял решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 на Донбассе.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.