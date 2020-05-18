Джокер станет отцом - СМИ [ Редактировать ]
Известные актеры Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца. Об этом сообщает издание Page Six.
Мара находится на шестом месяце беременности. Пара живет в Лос-Анджелесе и беременность актрисы не комментирует.
35-летнюю звезду фильма "Девушка с татуировкой дракона" регулярно видят в свободной одежде. 45-летний Хоакин Феникс играл в кинолентах "Гладиатор", "Джокер", "Она", "Отель Руанда" и т.д.
Летом 2019 года актеры после трех лет отношений обручились.
Ранее мы писали о том, как беременная Эшли Грем покорила публику.
по теме
Женщина шла по улице и неожиданно родила (видео)
В Китае, в Тайчжоу беременная женщина родила посреди улицы
Alyosha станет мамой в третий раз
Певица Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей станут родителями в третий раз
У США та ЄС виявили невідому раніше дитячу хворобу
Як пов'язаний коронавірус з новою дитячою хворобою, що вже забрала п'ять життів, вивчає ВООЗ - що це за недуга і на які симптоми варто звертати увагу батькам?
В Україні зафіксували спалах коронавірусу серед вихованців дитбудинків
На початку травня коронавірус підтвердили у вихованця одного з дитячих інтернатів Запоріжжя, а на цьому тижні також недугу виявили і в дитячому будинку на Закарпатті
Успейте подать заявку: выпускники-2020 отправятся в космос
Выпускники могут подать заявку до среды, 20 мая