Известные актеры Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца. Об этом сообщает издание Page Six.

Мара находится на шестом месяце беременности. Пара живет в Лос-Анджелесе и беременность актрисы не комментирует.

35-летнюю звезду фильма "Девушка с татуировкой дракона" регулярно видят в свободной одежде. 45-летний Хоакин Феникс играл в кинолентах "Гладиатор", "Джокер", "Она", "Отель Руанда" и т.д.

Летом 2019 года актеры после трех лет отношений обручились.

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