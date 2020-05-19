Будівництво на даху: жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника [ Редактировать ]
"Затісна квартира? Добудуй!" - таким принципом дедалі частіше керуються жителі київських висоток. Власники квартир на останніх поверхах не обмежують себе рамками забудовників і доточують собі ще один.
Ми вже розповідали історію, коли через таку добудову багатоповерхівка пішла тріщинами з обох боків. І ось тепер на апетити ненаситного сусіда скаржаться мешканці іншого будинку.
Кілька місяців тому жителі однієї зі столичних багатоповерхівок почали отримувати від сусідів ось такі світлини. На фото - процес будівництва на даху їхнього ж будинку. Тоді в керівній компанії їх заспокоїли: мовляв, то власник однієї з квартир просто вирішив "облаштувати територію".
Вікторія, мешканка багатоповерхівки:
Когда нас пустили - уже терраса, которая была по проекту открыта - на ее месте уже был выстроен еще один этаж.
Чому сусід будується на даху, який є спільним - мешканцям з'ясувати не вдалося. Кажуть: власник квартири дозвіл не показував, а його представник надав лиш кілька підозрілих копій.
Вікторія, мешканка багатоповерхівки:
По запросу в ПУЭЦ нам сказали, что данная квартира по проекту - 76 квадратных метров. У представителя мы только видели ксерокопию договора-дарения от дедушки. И дедушка уже дарил не 76 "квадратов", а 134 "квадрата" этой же квартиры.
Це вже не перша сумнівна добудова на даху їхнього ЖК, - скаржаться мешканці.
Ольга, мешканка багатоповерхівки:
Люди начали стройку на своей террасе, но они решили, что им нужно на террасе сделать еще два этажа. При этом сказали, что "документы на все есть", у нас все оговорено и сотрудники ЖЭКа говорили, что "договорились с кем-то с высоты", с каким-то чиновником.
Хто і з ким домовляється про добудови - з різних інстанцій лише відписки. Одні - не вповноважені, інших розформовують, решта - взагалі відправляють людей до суду.
Власник проблемної квартири спілкуватися з журналістами відмовився.
Дмитро В'ячеславович, власник квартири:
З приводу квартири 138 за адресою Тютюнника 53. - Всего доброго!
У КМДА на наш запит відповіли: зареєстрували лише повідомлення про початок будівельних робіт за вказаною адресою:
На сьогоднi Департамент не видавав, не реєстрував документів дозвiльного та декларативного характеру, якi надають право на виконання підготовчих будiвельних робiт та не приймав об'єкт будiвництва в експлуатацію за цією адресою.
Юристи пояснюють: дах будинку - спільна власність усіх мешканців, а не лише власника квартири на останньому поверсі.
Михайло Ілляшев, адвокат, керівний партнер "Ілляшев і партнери":
Отже, коли відбувається якась реконструкція даху - навіть над якоюсь квартирою, - по факту відбувається не реконструкція цієї квартири, а по факту відбувається реконструкція цілого дому. Рішення щодо такої реконструкції воно повинно ухвалюватися власниками ОСББ.
Самі ж мешканці вже не збираються чекати додаткових рішень щодо надбудови і вже подалися до суду.
по теме
У Єгипті автомобільний міст зводять впритул до житлових будинків (відео)
Балкони квартир просто упираються в огородження проїжджої частини
Діти на продаж: у київському готелі утримують півсотні немовлят, народжених для іноземців
Український інкубатор. Сотні немовлят, народжених сурогатними матерями, не можуть забрати їхні батьки. Хто відповість за міжнародний скандал?
Недвижимость в эпоху коронавируса: что ждет украинцев
Аренда падает, вторичка под угрозой. Как коронавирус влияет на рынок недвижимости? И будут ли дорожать квадратные метры?
Фермери позбуваються врожаю: тонни моркви гниють у полі під Києвом
За словами фермера, моркву можна взяти не лише на майданчику для добрив, а і в нього вдома - задарма, просто звернувшись до землевласника
"Лечим души за копейки": медики психбольницы вышли на забастовку (видео)
В психбольнице Павлова в Киеве медики протестуют против низких зарплат