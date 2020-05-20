В Україні чергове послаблення карантину. Вже з наступного понеділка Кабмін дозволив відновити роботу метро, дитячих садочків та готелів. Це другий із п'яти етапів скасування обмежень після 22 травня.

Протягом місяця карантин поступово послаблюватимуть раз на 10 днів. Так, з першого червня запустять пасажирські міжобласні та міжнародні перевезення. На початку літа відновиться внутрішнє залізничне сполучення.

Аеропорти запрацюють у середині червня. Відкриють також кордони з країнами ЄС та Молдовою. Усе це за умови, що кількість хворих за тиждень - не перевищуватиме 12 на 100 тисяч населення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: