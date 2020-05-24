Бешеные очереди и никаких правил: что устроили киевляне в зоопарке (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, с 23 мая, начал работу зоопарк, после его люди бросились в киевский зоопарк со своими детьми. Большой наплыв людей спровоцировал огромные очереди, где люди не соблюдали никаких правил. Об этом пишет Telegram канал Pavlovsky News.
Люди бросились в Киевский зоопарк после того, как во время брифинга мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан посетить это место после реконструкции.
фото: pavlovskynews
Как сообщают журналисты, гости зоопарка не придерживались никакой социальной дистанции, многие даже без масок. Кроме того, вдоль проспекта образовалась импровизированная стоянка автомобилей посетителей зоопарка.
фото: pavlovskynews
Напомним ,в Киеве после карантина открыли зоопарк.
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Как ранее сообщалось, в Украине с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме. Но при этом, в городских маршрутках ограничат число пассажиров.
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