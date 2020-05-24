Начало следующей недели в Украине будет довольно прохладным, в большинстве областей ожидаются дожди. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В понедельник, 25 мая, погода будет влажной и с дождями. В восточной части и на юге будут чередоваться небольшие осадки с солнцем. Ветер завтра небольшой, максимум умеренный.

фото: meteo.gov.ua

Ближайшей ночью заморозки маловероятны, температура составит +6°C...+12°C.

Днем в Украине предполагается +14°C...+17°C, холоднее всего будет на Киевщине и в Карпатах - +9°C...+12°C, теплее всего ожидается на востоке и на Днепропетровщине -+15°C...+20°C.

В Киеве завтра будет холодно и с дождем: ночью до +8°C, а днем воздух прогреется лишь до +12°C.

Напомним, 24 мая в Карпатах выпал снег.