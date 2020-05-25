По состоянию на 25 мая в Украине зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек. Такие данные приводит карта СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

Напомним, вирусологи сделали неутешительный прогноз касаемо пика коронавируса в Киеве.

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Ранее мы сообщали, что ученые назвали болезнь страшнее коронавируса.