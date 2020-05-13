Основателя компании Xiaomi Лэя Цзюня "словили" на использовании смартфона Apple. Такую "не состыковку" заметили его подписчики в Weibo, сообщает местное издание Toutiao.

Серия выпущенных основателем компании постов в Weibo имела подпись "опубликовано с iPhone". Такие подписи генерируются автоматически в зависимости от модели устройства, с которого пользователь делает публикации в соцсети. Подобное поведение неприемлемо для главы корпорации, так как Лэй должен пользоваться продуктами собственной компании, посчитали некоторые подписчики.

Спустя некоторое время Цзюнь удалил посты, опубликованные с iPhone. Затем предприниматель восстановил публикации, в которых появилась отметка, что записи были сделаны с помощью флагмана Xiaomi Mi 10 Pro.

"Если какой-то менеджер Xiaomi не использует аппараты Apple, Samsung и других конкурирующих брендов, то он либо некомпетентен, либо лицемерен, либо находится в стороне от развития технологий", - в свою очередь заявил один из партнеров основателя Xiaomi Пан Цзютан.

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