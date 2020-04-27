Смартфоны iPhone SE и iPhone 8 оказались близнецами [ Редактировать ]
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Ресурс iFixit, который специализируется на ремонте и разборе различных гаджетов, поделился интересной информацией касательно iPhone SE (2020).
Во время разбора iPhone SE эксперты обнаружили, что большая часть аппаратной начинки поразительно идентична с iPhone 8, производство которого было остановлено сразу после анонса новинки.
В отчете упоминается, что фотокамеры 2020 iPhone SE, лоток для SIM-карты, Taptic Engine и дисплей в сборе могут заменяться аналогичные от частей iPhone 8.
Однако стоит отметить, что функциональность True Tone будет потеряна при замене экрана без доступа к контроллеру.
В отчете также упоминается, что, хотя некоторые части очень похожи между двумя устройствами, они не являются полностью взаимозаменяемыми.
Кнопка Home от iPhone 8 не подходит для модели SE, поэтому iFixit рекомендует использовать китайскую копию или обратиться непосредственно к Apple в случае ремонта.
Аккумуляторы на iPhone 8 и iPhone SE хоть и выглядят одинаково, но в отчете отмечается, что разъем логической платы аккумулятора iPhone SE отличается от разъема на iPhone 8, и они не подходят друг другу – смартфон просто не включится.
В целом iFixit был впечатлен тем, как новый iPhone SE использует несколько деталей, которые уже есть во многих ремонтных мастерских, что облегчит ремонт в будущем.
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