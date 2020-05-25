Солнечная система могла появиться в результате столкновений Млечного Пути с ее спутником - карликовой галактикой Sgr DEG. Такое предположение выдвинули ученые. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy.

"Солнце возникло в ту же эпоху, когда начали появляться звезды, порожденные первым сближением Sgr DEG с Млечным Путем. Мы не можем точно сказать, привело ли это событие к коллапсу облака, из которого возникло наше светило. Однако это вполне вероятно, учитывая возраст Солнечной системы и время появления найденных нами звезд", - рассказала Кармэ Галларт, астроном из Астрофизического института Канарских островов (Испания), один из авторов исследования.

Как считают астрономы, в обозримом космическом пространстве галактики практически постоянно сталкиваются и сливаются. Благодаря этому звезды в них начинают формироваться гораздо чаще и быстрее. По оценкам NASA, около четверти видимых галактик в прошлом уже пережили подобные "аварии". В первые эпохи жизни Вселенной подобные события могли происходить еще чаще.

Долгое время ученые считали, что в Млечном Пути подобных вспышек звездообразования не было, так как он сталкивался с относительно небольшими карликовыми галактиками, которые находились на небольшом расстоянии от него. В конце прошлого года европейские астрономы, изучая звезды в центре Галактики с помощью наземного телескопа VLT, выяснили, что это мнение было неверно.

Проводя своеобразную "перепись" всех близлежащих светил с помощью орбитального телескопа Gaia, Галларт и ее коллеги открыли новые свидетельства того, что история рождения нынешнего звездного "населения" Млечного Пути во многом связана с его столкновениями с другими галактиками.

Этот телескоп был запущен в конце 2013 года для того, чтобы определить точные координаты примерно миллиарда звезд в Млечном Пути, а также чтобы определить, когда они сформировались. Подобные данные, как отмечает Галларт, позволяют определить, когда в нашей Галактике возникали вспышки звездообразования и попытаться связать их с тем, когда она сближалась или сталкивалась с соседями.

Результаты расчетов подтвердили предположения Галларт и ее коллег. Кроме того, они указали на то, что очередная вспышка звездообразования, которая связана с Sgr DEG, началась в Млечном Пути совсем недавно, около 100 млн лет назад. В пользу того, что она действительно была, говорят и наблюдения Gaia, которые зафиксировали неожиданно большое количество новых звезд в Галактике, а также небольшое расстояние до Sgr DEG и направление движения этого спутника Млечного Пути.

Все это, как заключают ученые, говорит о том, что карликовая галактика в созвездии Стрельца не только могла сформировать нынешний облик Млечного Пути, поучаствовав в формировании его рукавов, как давно предполагают астрономы, но и сыграла ключевую роль в рождении Солнца и многих других звезд, которые сейчас находятся в пределах Галактики.

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