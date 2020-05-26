Более 250 представителей местных общин во главе с председателями и депутатским корпусом городов, сел и поселков Львовщины приехали в Киев, чтобы обратиться к президенту. Люди требуют у Владимира Зеленского способствовать созданию Брюховицкой объединенной территориальной общины. Представители города Винники, сел Брюховичи, Бирки, Домажир, Ясниска и Рясное-Руське говорят, что их насильно заставляют интегрироваться со Львовом. Об этом идет речь в сюжете телеканала "Прямой".

"У нас большой бюджет, который мы можем вложить в инфраструктуру, строительство школ, садов, водопроводов, дорог и всего остального, мы сомневаемся, что Львов будет выделять средства на периферию, если это львовское ОТГ", - отметил Владимир Доманский, голова села Брюховичи.

По его словам, создать отдельную территориальную общину с центром в поселке Брюховичи жители решили зимой. Для этого провели общественные слушания, где приняли решение. Впрочем, Львовская областная государственная администрация инициативу не поддержала. С ходатайством о создании Брюховицкой ОТГ уже обратились к парламенту и правительству, а теперь и к президенту. Жители поселков уверены - объединившись с областным центром, они потеряют идентичность и средства на развитие.

"Согласно закону, мы должны будем исчезнуть, то есть город должен раствориться и 700-летняя история останется в прошлом. Со мной 11 тысяч подписей, которые собрали жители города за сохранение города", - отметил в сюжете Владимир Квурт, городской голова города Винники.

Владимир Наконечный из Домажирской сельрады отметил:

На сегодняшний день мы, имея крупные предприятия, чуть ли не самые бедные в районе, объединиться хотим с Брюховичами, потому что есть перспективы и планы на будущее.

Как ранее сообщалось, общины населенных пунктов около Львова выступают категорически против объединения во Львовскую ОТГ во главе с Андреем Садовым и требуют от правительства позволить им создать Брюховицкую ОТГ.