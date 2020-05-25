Испания отменит карантин для иностранцев с 1 июля [ Редактировать ]
Правительство Испании приняло решение с 1 июля отменить 14-дневный карантин для приезжающих в страну иностранцев, в том числе туристов. Об этом сообщает Reuters.
Ранее официальный Мадрид обещал, что в июле откроют границы для иностранных туристов. Власти не уточняли, придется ли им находиться в самоизоляции после приезда в Испанию.
На данный момент в Испанию могут въехать только граждане страны, иностранные дипломаты, врачи, не лечившие пациентов с коронавирусной инфекцией, а также экипажи самолетов иностранных авиакомпаний.
По прибытию на Пиренейский полуостров иностранцы в течение 14 дней должны оставаться дома. Выходить на улицу разрешается только ради покупки еды или лекарств и только в защитной маске. Покинуть помещение разрешается и в случае форс-мажорных обстоятельств. Если человек на карантине заметит у себя симптомы коронавирусной инфекции, он обязан будет позвонить в медицинскую службу.
Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран: при населении в 47 млн человек было официально зафиксировано 235 тысяч случаев заболевания, 28 752 человека умерли. Испания занимает пятое место в мире по распространению коронавируса COVID-19.
В 2019 году Испанию посетили почти 84 млн иностранцев.
Как сообщалось ранее, с 12 июня может быть возобновлен чемпионат Испании по футболу.
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