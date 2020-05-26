Поезда в Украине запустят раньше запланированного времени [ Редактировать ]
Железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, хотя Кабмин принял решение о возобновлении работы ж/д сообщения с 1 июня.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов.
По словам министра, запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, потом поезда дальнего следования - скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг страны, но также поезда поедут за границу.
В областях, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда ездить не будут.
"Делать высадку можно, а подбирать пассажиров - по логике принятых решений будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт - это не только повышение мобильности, но и распространение болезни", - подчеркнул Криклий.
Также министр сообщил, что уже с этой среды или четверга появятся в продаже железнодорожные билеты.
Ранее сообщалось, что в рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки.
Также мы писали о том, что 7 областей не готовы к новому этапу ослабления карантина.
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