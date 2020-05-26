Відсьогодні на Київщині послабили карантинні заходи. Дозволили пасажирські перевезення у межах області - за умови дотримання низки вимог. Також відновили роботу заклади дошкільної освіти та готелі.

Натепер в Україні є низка областей, в яких другий етап послаблення карантину так і не почався. Не готовими виявилися Закарпаття, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Чернівецька області, а також Рівненщина - звідти наш наступний матеріал.

Такі рибки, крабик, зірочка, морська мушля.

Діти малюють, матусі працюють. У Рівному мами дошкільнят змушені брати на роботу своїх малюків. Марія та Ольга дизайнери. Так працюють уже два тижні. Тож мінісадок жінки організували просто в офісі.

Ольга Новобранець, дизайнерка:

Діти і кричать і хочуть уваги і по два рази перевіряєш цифри, чи правильно ввів. І це все йде вдвічі довше. Так само клієнтів в принципі зараз попереджаємо.

Дитсадки в Рівному досі закриті, як і по всій області. Адже тут ще забагато хворих на коронавірус. Хоча до відкриття заклади вже готуються.

Тамара Онокало, директорка закладу дошкільної освіти №56 Рівного:

В туалеті рушники тканинні замінені на паперові. Є рідке мило. В групах забрали коври.

Зачинені й автостанції. На платформах у Рівному ані людей, ані автобусів. Останній рейс звідси був ще 18 березня. Відтоді транспортного сполучення між містами й селами на Рівненщині немає.

Федір Мисюра, начальник управління інфраструктури та промисловості рівненської облдержадміністрації:

Ми надіялися, що з 22 травня буде відновлено роботу громадського транспорту і тому попередили перевізників, щоб готували свої транспортні засоби до роботи на маршрутах. Але, на жаль, ситуація не дозволила це і ми відтермінували.

На вулицях їздять лише маршрутки. 25 бусів вивели на дороги як спецтранспорт. Тож користуватися ними більшість містян не в змозі. Коронавірус не залишає Рівненщину. Новий спалах недуги виявили в інтернаті для літніх людей у Здолбунові. Там 28 хворих. Одна жінка померла.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації:

В закладі перебуває 190 пацієнтів. Також 112 осіб, які обслуговують. Виставлений блокпост, який локалізував заклад, а також створена в режимі постійного перебування 27 працівників працюють, не виходячи з території закладу.

Загалом у регіоні майже півтори тисячі хворих на коронавірус. За вихідні зафіксували 69 нових випадків. Чи послаблювати карантин в області, спецкомісія вирішуватиме за тиждень.

Черговий спалах зафіксували й на Закарпатті в селі Ворочево на Перечинщині. Там виявили 28 нових хворих. Серед них багато дітей, найменшому пацієнту - чотири місяці.

Іван Погоріляк, голова Перечинської ОТГ:

Нульовий пацієнт, який вперше тут виявлений, ще жінка яка лікувалася в Ужгородських лікувальних закладах. Село вже продезинфіковане повністю, всі лавочки, всі вулички, всі забори, магазини.

Ще зранку навколо села встановили блокпости - шлагбауми з попереджувальними знаками. Машини зупиняє поліція. Всім вимірюють температуру.

Тих, хто контактував із хворими або має ознаки ГРВІ, із карантинної зони не випускають.

Мар'яна Полєва, сімейна медсестра:

Беру так включаю, прикладаю, от наприклад, до ручки - 36,3. Якщо контактні ми їх вертаємо в село, а якщо хтось з температурою ми їх повертаємо викликається лікар.

Весь транспорт дезінфікують.

Машина не може проїхати поки дезінфекцію не проведемо.

Дезінфекцію провели і в самому селі. Лікарі ретельно стежать за всіма жителями, які контактували з кожним із хворих.

Іван Погоріляк, голова Перечинської ОТГ:

Село звичайно дуже збудоражене. Я тільки шо вернувся від людей, спілкувався з ними, вони занадто збудженні.

У лікарні перебувають лише троє селян, їхній стан середньої тяжкості. Решта лікуються вдома. Як довго триватимуть обмежувальні заходи, наразі невідомо. Усе залежатиме від того, чи вдасться стримати поширення хвороби далі.