Два місяці безгрошів'я. Шахтарі трьох державних шахт на Кіровоградщині - Інгульської, Смолінської та Новокостянтинівської - не отримують зарплату. При цьому план із видобутку уранової руди - виконують. Чому склалася така ситуація - Олена Бринза з'ясувала.

Дві тисячі гривень - це все, що отримали гірники Інгульської шахти за квітень. Що з цими грошима тепер робити - не знають: борги віддавати чи дітей годувати.

Анатолій Кацюк, гірник Інгульської шахти:

Надали только 2 тисячи в этом месяце и больше нету денег, обещают только, но когда оно будет, за что нам детей кормить?!

Олександр Бирко, гірник Інгульської шахти:

С зарплатой задержки, долгов много, на жизнь не хватает, не знаю, жить тяжело. Все возмущены, тяжело жить очень и работаешь в таких условиях тяжелых.

Через невиплату зарплати шахтарям доводиться постійно жити "в борг".

Сергій Ринжук, гірник Інгульської шахти:

Проценти в банке ростут, того що по кредитам не платиться. Їжа - це саме елементарне, одяг так само, це хорошо, що тут ще видають одяг. Бо якщо в своєму ходили, то я не знаю в чому ми б тут ходили.

Інгульська шахта є частиною "Східного гірничо-збагачувального комбінату". Проблеми з виплатами на держпідприємстві почалися пів року тому - кажуть гірники.

Дмитро Бондарев, голова Незалежної профспілки, гірник Інгульської шахти:

Систематично вже на протязі, протягом 8 місяців затримується виплата заробітної плати, у зв'язку з цим настрій занепав, планується даже акція протесту. Неодноразово це питання підіймалось.

Керівництво шахти невиплату зарплати пояснює іншою заборгованістю. Кажуть - головний замовник досі не розрахувався за поставки.

Олег Деркач, директор Інгульської шахти:

НАЕК "Енергоатом" задолжал где-то 300 млн грн комбинату. НАЕК поясняет это тем, что ему несвевременно перечисляет деньги независимый покупатель. Ежедневно генеральный директор находится в Киеве, решает эти все вопросы, но ситуация пока не меняется, зарплата задерживается.

Невчасно сплачують і комунальні послуги. Через ці борги шахта може взагали зупинитися.

Олег Деркач, директор Інгульської шахти:

Мы две недели назад получили официальное писмо от обленерго об отключении, что такое шахта, если шахта без електроенергии простоит хоть сутки, мы потом не один месяц будем выходить из этой тяжелой ситуации, потому что будет затопление шахты.

Затоплення шахти - це неотримання і цих двох тисяч зарплатні, неможливість сплатити кредити і прогодувати родину. Шахтарі у відчаї. Привернути увагу спробують радикальними методами. Вже завтра вийдуть на акцію протесту.