В "Нафтогазе Украины" прокомментировали решение Германии касательно отказа "Северному потоку-2" в освобождении от Газовой директивы ЕС. В компании заявили, что оно касается правил функционирования газопровода в случае завершения его строительства.

Об этом написала советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль в Facebook.

Она уточнила, что решение также означает, что на проект "Северный поток-2" на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы ЕС. "Это решение может побудить РФ все же приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг "Газпрома", - отметила Зеркаль.

Она также добавила, что даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. м в год) только наполовину. При этом Зеркаль подчеркнула, что сохранение транзитной роли Украины остается под вопросом.

"Если трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равняться нулю. Именно поэтому, санкции США имеют сейчас решающее значение для блокирования строительства", - заявила чиновник.

Зеркаль напомнила, что ранее российский трубоукладчик "Академик Черский" зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства.

"Наши американские партнеры заверяют, что "Газпрому" не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", - резюмировала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2".

Также мы писали о том, что в Кабмине одобрили решение Германии по "Северному потоку-2".