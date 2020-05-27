Известная британская писательница Джоан Роулинг впервые опубликует сказку под названием "Икабог" (The Ickabog), которую она написала более 10 лет назад. Об этом она сообщила на своем сайте.

По словам Роулинг, эту сказку она планировала выдать еще после выхода последней книги о Гарри Поттере в 2007 году, но в итоге передумала - и с тех пор рукопись "пылилась" у нее на чердаке.

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Сначала книга будет выходить в интернете - на специальном сайте. Сейчас там уже доступны две первые главы. Остальные будут постепенно публиковаться в течение следующих двух месяцев.

"Икабог" - это первая детская книга Джоан Роулинг, не посвящена приключениям Гарри Поттера. По словам писательницы, она начала публиковать ее "для детей на карантине". События произведения разворачиваются в вымышленном мире и рассказывают "о правде и злоупотреблении властью".

"Идея пришла мне более 10 лет назад, поэтому не стоит видеть в этой книге ответ на то, что сейчас происходит в мире. Эти темы - вне времени и могут касаться любой эпохи и любой страны", - подчеркнула Роулинг.

Ожидается, что в бумажном виде сказку выдадут не раньше ноября этого года. После этого ее переведут и на другие языки. Доходы от продаж книги Роулинг обещает направить на помощь людям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Пока же писательница обратилась к юным читателям с просьбой присылать собственные рисунки, которые могут послужить иллюстрациями для будущего бумажного издания. "Я хочу видеть, как разыгрывается ваша фантазия. Самое важное - это творчество и изобретательность. Техническое мастерство - не то, чего мы ожидаем от рисунков в первую очередь", - добавила Роулинг.

Ранее сообщалось, что в Британии издали бесплатную книгу для детей о коронавирусе.