Многие люди "грешат" дневным сном, поскольку не высыпаются ночью и уже к обеду чувствуют усталость. Но врачи уверяют, что такой отдых - опасен, пишет changeua.

"Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых. 70% людей просыпаются усталыми днем", - утверждает немецкий врач.

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Отмечается, что если человек спит более получаса, то снова чувствует вялость, слабость, усталость после пробуждения. Кроме того, дневной сон снимает вечернюю сонливость, поэтому труднее будет уснуть вечером. А людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха.

"Однако, дневной сон бывает уместен в редких случаях. Есть люди, у которых нет трудностей с засыпанием и они могут сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером", - говорится в сообщении.

Если все же очень сильно захотелось, то врач рекомендует спать днем не дольше, чем 30 минут, и не позднее 3 часов дня. Правило отличается для детей, объясняет эксперт.

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