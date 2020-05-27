Вредно ли спать днем: ответ медиков [ Редактировать ]
Многие люди "грешат" дневным сном, поскольку не высыпаются ночью и уже к обеду чувствуют усталость. Но врачи уверяют, что такой отдых - опасен, пишет changeua.
"Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых. 70% людей просыпаются усталыми днем", - утверждает немецкий врач.
Отмечается, что если человек спит более получаса, то снова чувствует вялость, слабость, усталость после пробуждения. Кроме того, дневной сон снимает вечернюю сонливость, поэтому труднее будет уснуть вечером. А людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха.
"Однако, дневной сон бывает уместен в редких случаях. Есть люди, у которых нет трудностей с засыпанием и они могут сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером", - говорится в сообщении.
Если все же очень сильно захотелось, то врач рекомендует спать днем не дольше, чем 30 минут, и не позднее 3 часов дня. Правило отличается для детей, объясняет эксперт.
Также мы писали о том, почему нужно есть бананы перед сном.
по теме
Какие специи сжигают жиры: ответ экспертов
Употребление специй является одним из способов поддерживать здоровый вес
Почему категорически нельзя есть кетчуп
Кетчуп - любимый соус многих людей, которые отлично сочетается с разными продуктами
Медики выявили уникальное свойство спаржи
Медики провели исследования и выявили целебное свойство спаржи
Какой сок поможет понизить давление
Сок из этой ягоды обладает уникальными свойствами
Почему полезно пить красное вино
Всем известно, что злоупотреблять алкоголем нельзя из-за его пагубного воздействия на организм