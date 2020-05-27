Анатолий Бондаренко - городской голова Черкасс, 27 мая подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Украины Владимира Зеленского и просит взыскать с Зеленского одну гривну в качестве морального вреда за "унижение чести, достоинства и деловой репутации". Об этом говорится в заявлении адвоката Дениса Цыпина, представляющего интересы истца.

Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ

В исковом заявлении говорится, что "такие фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что Президент Украины назвал мэра Черкасс бандитом".

Исковое заявление подано в Печерский райсуд Киева.

Напомним, ранее мэр Черкасс принял решения самостоятельно выйти из карантина, несмотря на запрет.

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