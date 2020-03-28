В четверг, 26 марта, в результате ДТП в такси погибла ехавшая в больницу сотрудница "Охмадета".

Об этом сообщает "Информатор".

По информации, утром автомобиль компании "Bolt" врезался в конструкцию пешеходного перехода.

Женщина-пассажир погибла на месте, а водителя с множественными травмами госпитализировали.

Отмечается, что дочь погибшей ищет свидетелей смертельного ДТП.

"Я вас прошу кто был свидетелем ДТП или возможно есть видео с регистратора, пожалуйста, свяжитесь со мной", - сообщила девушка.

Фото: "Информатор"

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