На вихідних кияни вже зможуть піти на шопінг. Уже цієї суботи у столиці відкриють торгово-розважальні центри. Щоправда, поки без розважальних зон. А от щодо поновлення повноцінної роботи ресторанів ще думають. Про це сьогодні розповів Віталій Кличко. А у МОЗ, що повідомили авіа-плани виходу з карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно плану виходу з карантину, воно відновлюється з 15 червня, але нагадую, що коли людина повертається, то повинна відбути самоізоляцію вдома протягом 14 днів"