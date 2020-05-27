Київ готується до відкриття торгових центрів [ Редактировать ]
На вихідних кияни вже зможуть піти на шопінг. Уже цієї суботи у столиці відкриють торгово-розважальні центри. Щоправда, поки без розважальних зон. А от щодо поновлення повноцінної роботи ресторанів ще думають. Про це сьогодні розповів Віталій Кличко. А у МОЗ, що повідомили авіа-плани виходу з карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ми говоримо про авіасполучення, то згідно плану виходу з карантину, воно відновлюється з 15 червня, але нагадую, що коли людина повертається, то повинна відбути самоізоляцію вдома протягом 14 днів"
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