В Україні створять міністерство із захисту довкілля [ Редактировать ]
В Україні створять нове-старе міністерство із захисту довкілля. Колись таке відомство було, та його об'єднали з Міненергетики. Але зараз вирішили роз'єднати.
Про це повідомили сьогодні на засіданні уряду. Та головною темою зборів був порятунок економіки після епідемії. Денис Шмигаль представив програму підтримки бізнесу, промисловості та сільського господарства. У документі понад дві сотні пунктів. Та от жодної конкретики поки що немає. Докладний план обіцяють оприлюднити за три дні.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Стратегія, яку ми презентуємо дає відповіді на коронавірусні виклики, ми вирішили що це наш шанс зробити радикальні перетворення змінити підходи і почати реальні зміни в економіці і країні. Частиною кожного елементу стратегії є принцип пріоритету українського виробника, який платить податки і створює робочі місця в Україні. Це пріоритет локалізація і здоровий економічний націоналізм це стратегія багатьох країн і ми будемо рухатися в цьому напрямку.
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