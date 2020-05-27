В Україні створять нове-старе міністерство із захисту довкілля. Колись таке відомство було, та його об'єднали з Міненергетики. Але зараз вирішили роз'єднати.

Про це повідомили сьогодні на засіданні уряду. Та головною темою зборів був порятунок економіки після епідемії. Денис Шмигаль представив програму підтримки бізнесу, промисловості та сільського господарства. У документі понад дві сотні пунктів. Та от жодної конкретики поки що немає. Докладний план обіцяють оприлюднити за три дні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: