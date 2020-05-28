Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей - одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.

Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.

Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет.

Ранее сообщалось, что Рада отменила штрафные баллы для водителей. Также мы писали о том, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.