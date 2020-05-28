В Украине вернут техосмотр авто [ Редактировать ]
Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.
Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей - одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.
Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре - но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет.
Ранее сообщалось, что Рада отменила штрафные баллы для водителей. Также мы писали о том, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.
по теме
Шалена блогерка: 90-річна жителька Закарпаття знайшла секрет щасливої старості
Життя на пенсії тільки починається, - у цьому переконана 90-річна бабця із Закарпаття
Затори на дорогах: українці просять зняти обмеження
Коли поновлять міжміське сполучення, коли нормально запрацює громадський транспорт, та коли зрештою чекати нових послаблень?
На Волині масово вирубують цінні породи дерев
Зловмисники поводяться дуже зухвало: погрожують лісівникам, а якщо втекти не вдається - палять власні автівки з краденою деревиною
Смертельная рыбалка: в Одесской области утонул автомобиль
Возле села Троицкое легковой автомобиль сорвался в реку Турунчук с крутого берега и утонул
Сертификация автомобилей на ГБО: кто и почему ей сопротивляется
Сопротивление изменениям на рынке сертификации ГБО вызвано стремлением вернуть прежние коррупционные схемы